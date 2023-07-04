İspanya Polisi Uluslararası Operasyonla Çete Çökertti

İspanya polisinin liderliğinde yürütülen uluslararası operasyonla Avrupa'ya yasadışı göçmen, uyuşturucu madde ve silah kaçıran çete çökertildi. Europol, Norveç, Fransa ve Almanya güvenlik güçlerinin destek verdiği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Çete, sofistike teknolojik araçlar kullanarak yasadışı göçmen, uyuşturucu ve silah sokuyordu. VIP hizmet seçeneği sunan çete, kişi başına 7 bin Euro ile 20 bin Euro arasında ücret alıyordu.

Europol'den yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana aktif olduğu tahmin edilen çetenin, sofistike teknolojik araçları kullanarak Avrupa'ya yasadışı göçmen, uyuşturucu ve silah soktuğu ifade edildi. Europol çetenin uydu telefonları, konum belirlemeye yarayan GPS cihazları, hız botları gibi cihazlarla çalıştığını vurgulayıp yasadışı göçmenler için kişi başına 7 bin Euro ile 20 bin Euro arasında değişen ücret aldıklarını belirtti.