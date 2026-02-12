İspanya'nın 49 milyon 570 bin 725'e ulaşan nüfusu bir kez daha göçmenler sayesinde arttı

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) verilerine göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla ülke nüfusu, son yıllarda olduğu gibi yine göçmenler sayesinde artarak 49 milyon 570 bin 725'e ulaştı.

INE'nin açıkladığı verilerde ülke nüfusu bir önceki yıla oranla 2025'te 442 bin 428 artarak 49 milyon 570 bin 725 oldu.

İspanya'da yaşayan yabancıların oranının nüfusun yüzde 14,6'sına ulaştığını kaydeden INE, bu oranın on yıl öncesinde yüzde 9,5 olduğu bilgisini paylaştı.

Son verilere göre, İspanyol vatandaşlığı edinme sürecinin hızlanması nedeniyle yurt dışında doğan İspanyol nüfusu da ilk kez 10 milyonu aştı.

Diğer yandan istatistiklerde, 2025 yılında ülkeye gelen göçmenlerin sıralamasında 144 bin ile Kolombiyalılar ilk sırada yer alırken, onu 94 bin 300 ile Faslılar, 94 bin 100 ile Venezuelalılar izledi.

İspanya'nın nüfusu son 10 yıldır göçmenler sayesinde artış gösteriyor.