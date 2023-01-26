İspanya'nın yeni Karakas Büyükelçisi, Maduro'ya güven mektubunu sundu Güncel Haberler Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'nın yeni Karakas Büyükelçisini kabul etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'nın yeni Karakas Büyükelçisini kabul etti. Telesur'un haberine göre, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te karşılanan Büyükelçi Ramon Santos Martinez, Maduro'ya güven mektubunu sundu. Haberde, 2022'de Venezuela'dan büyükelçisini çeken İspanya'nın Devlet Başkanı Maduro ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmeye karar verdiği belirtildi. Martinez'in Kasım 2020'den bu yana Venezuela'daki büyükelçilikte maslahatgüzarı olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı. Maduro, görüşmenin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "İşbirliği ve saygı bağlarını güçlendirmeye ve derinleştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Sinan Doğan Nicolas Maduro Venezuela İspanya Güncel Haberler

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