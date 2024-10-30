İspanya'nın Valensiya Eyaletinde Sel Felaketi: En Az 51 Ölü

(ANKARA) - İspanya'nın Valensiya eyaletinde meydana gelen sel felaketi sonucunda en az 51 kişi hayatını kaybetti. Selden etkilenen çok sayıda kişi yüksek yerlerde sığınak ararken, acil yardım hizmeti bekleyenlere ulaşımda zorluk yaşanıyor.

İspanya merkezli El Pais'in İspanya İçişleri Bakanlığı ve bölgedeki acil durum ajanslarından derleğini bilgilere göre, İspanya'nın Valensiya eyaletinde meydana gelen sel felaketi sonucunda en az 51 kişi hayatını kaybetti. Valensiya yetkilileri, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken kesin bir sayı vermedi.

Gece saatlerinde yoğunlaşan sel nedeniyle Valensiya'da yaşayan çok sayıda kişi gece saatlerini kamyonlarda veya araçlarda geçirirken bazı sel mağdurlarının da mağaza ve benzin istasyonlarının çatısına çıktığı görüldü. Selden etkilenen kişilerin hala acil yardım beklediği belirtiliyor. Valensiya özerk yönetim hükümetinin başkanı Carlos Mazon'a göre, kurtarma çalışmalarındaki gecikme, kaynak eksikliğinden değil sel nedeniyle ulaşımın imkansız hale gelmesinden kaynaklanıyor. Askeri Acil Durum Birimi, İtfaiyeciler ve Valensiya Polisi'nin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.