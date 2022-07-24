İspanya'nın ünlü tatil beldesi Benidorm

Benidorm plajlarından detaylar

Denize giren insanlar

Benidorm bölgesinden detaylar

İspanya'nın en önemli tatil destinasyonlarından Alicante şehrinde yer alan Benidorm bölgesi, pandemi sonrası eski günlerine geri döndü. Çoğunlukla İngiltere, İrlanda, İskoçya bölgelerinden gelen turistleri ağırlayan Benidorm, Avrupalı turistlere de ev sahipliği yapıyor. Benidorm, sahil boyunca uzanan geniş kumlu plajlara ve güzel turkuaz denizi ile birlikte paralel yükselen devasa gökdelenlere sahip bir tatil bölgesi özelliği taşıyor.Temiz denizi ve ve uzun kumsallarıyla öne çıkan Benidorm, İspanya'nın turizm gelirine önemli katkı sağlayan bölgelerin başında geliyor.