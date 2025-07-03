İspanya'nın Lleida Kentinde Orman Yangını: İki Çiftçi Hayatını Kaybetti

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İspanya'nın Lleida kentinde çıkan orman yangını, La Segarra bölgesinde 5.000 hektarlık alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangın sırasında iki çiftçi hayatını kaybetti.

LLEİDA, 3 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın Lleida kentinde çıkan yangında alevleri söndürmeye çalışan bir yangın söndürme helikopteri, 2 Temmuz 2025.

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Lleida kentinde salı günü çıkan orman yangını La Segarra bölgesinde 5.000 hektarlık alana yayıldı. Yerel acil servis birimlerine göre, yangında iki çiftçi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Joan Gosa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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