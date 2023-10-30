İspanya'nın Kanarya Adaları'na son 30 günde 13 binden fazla düzensiz göçmen geldi

İspanya'nın Kuzey Afrika'dan deniz yoluyla en fazla göç alan bölgesi Kanarya Adaları'na son 30 gün içinde 13 binden fazla düzensiz göçmen geldiği bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi ve Sahil Güvenlik kurumunun verilerine göre, bölgeye gelen düzensiz göçmen sayısı ekimde büyük oranda arttı. Bu yıl içinde Kanarya Adaları'na gelen yaklaşık 28 bin düzensiz göçmenin 13 binden fazlası son 30 günde kayıtlara geçti.

Kuzey Afrika kıyılarından çıkan düzensiz göçmenler Büyük Kanarya, Tenerife ya da El Hierro adalarındaki Sahil Güvenlik ekiplerince denizde kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Hükümet, Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenleri, buradaki tüm barınma merkezlerinin doluluğundan İspanya'nın diğer özerk bölgelerine dağıtırken Katılım, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Jose Luis Escriva, son bir ay içinde 5 binin üzerinde düzensiz göçmenin transfer edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Marlaska üç haftada ikinci kez Senegal'e gitti

Diğer yandan İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, düzensiz göçmen akınına karşı önlem almak için üç hafta aradan sonra ikinci kez Senegal'e gitti.

Marlaska'nın bugün Dakar'da Senegalli mevkidaşı Sidiki Kaba ve bu ülkedeki bazı üst düzey güvenlik güçleri yetkilileriyle görüşeceği bildirildi.

Sağ partiler, hükümetin düzensiz göçmen politikalarına karşı eleştirilerini artırdı

Düzensiz göç sorunu İspanya'da iç siyasette önemli yer almaya başladı.

Mevcut durumda İspanya'da birinci parti konumunda bulunan sağ görüşlü Halk Partisi ile üçüncü büyük parti olan aşırı sağ görüşlü Vox, sol azınlık hükümetinin Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenleri İspanya'nın diğer bölgelerine taşımasına sert bir dille karşı çıktı.

Vox, Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göçün rotalarının belirlenip, engellenmesini, açık sınır politikasına son verilmesini, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini istedi.