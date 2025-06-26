İspanya'nın İsrail ile Ortaklık Anlaşmasını Askıya Alma Talebi Diplomatik Krize Neden Oldu

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB ülkelerinden İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya almalarını talep etti. Bu talep sonrası İsrail'in Madrid Büyükelçiliği'nden gelen açıklama, İspanya ile İsrail arasında diplomatik bir krize yol açtı.

İspanya'nın, Avrupa Birliği'nden (AB) "İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya alması" talebi, İspanya ile İsrail arasında diplomatik krize neden oldu.

AB Konseyi'nin Brüksel'de yaptığı toplantıda, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in üye ülkelerin liderlerinden AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalarını talep etmesi üzerine yazılı açıklama yapan İsrail'in Madrid Büyükelçiliği, bunun "Ahlaki açıdan savunulamaz" olduğunu ileri sürdü.

İsrail Büyükelçiliği, İspanya'nın bu tutumundan dolayı, "tarihin yanlış tarafına yerleştirileceğini" ifade ederek, "İspanyol hükümetinin benimsediği tutum, İspanya'yı, Orta Doğu'ya ilişkin Avrupa tutumunun en uç ve giderek daha da izole edilmiş tarafına yerleştiriyor." iddiasında bulundu.

Kısa sürede bu açıklamaya cevap veren İspanya Dışişleri Bakanlığı, "İspanya hükümetiyle ilgili kabul edilemez açıklaması" nedeniyle İsrail'in Madrid Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dan Poraz'ı, Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 23 Haziran'daki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda AB'deki mevkidaşlarından, İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınmasını, silah ambargosu uygulanmasını ve İsrailli sorumlular için bireysel yaptırımlar istemişti.

İsrail, İspanya'nın Mayıs 2024'te Filistin devletini resmi olarak tanımasından sonra Madrid'deki büyükelçisini geri çektiği için halen maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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