İspanya'nın İsrail'e Yaptırım Kararı Filistin'de Memnuniyetle Karşılandı

Filistin yönetimi ve Hamas, İspanya'nın, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımdan dolayı 9 maddelik yaptırım kararı almasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya hükümetinin, Gazze'de ateşkes sağlanması, sivillerin korunması, insani yardım ulaştırılması, soykırım ve yerinden etme gibi suçların durdurulması yönündeki tutumundan memnuniyet duyulduğu belirtildi.

İspanya'nın ve halkının tutumunun takdir edildiği açıklamada, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerine İspanya örneğini takip etme, İsrail saldırılarını durdurma, barışı sağlama ve iki devletli çözümü koruma yönündeki çabaları devam ettirme çağrısı yapıldı.

"Filistin halkına karşı işlenen suçları durdurmaya yönelik önemli bir adım"

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İspanyol hükümetinin siyonist işgalcilere (İsrail) silah ihracatını yasaklama ve İspanya'nın limanlarını İsrail'e silah ve askeri malzeme taşıyan gemilere kapatma kararını takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İspanya'nın yaptırım kararlarına ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlenen soykırım, aç bırakma ve yerinden etme suçlarını durdurmaya yönelik uluslararası çabalar doğrultusunda atılmış önemli bir siyasi ve ahlaki adımdır."

İsrail'e silah ihraç eden ülkelere İspanya ile benzer adımlar atma çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'e karşı her türlü siyasi, ekonomik ve hukuki baskının artırılması gerekliliğine vurgu yapıldı.

İsrail'in Gazze'de sivillere karşı işlediği korkunç katliamları durdurmaya zorlamanın önemine dikkat çekilen açıklamada, İsrail katliamlarının uluslararası iradeye, yasalara ve insani normlara açıkça meydan okuma olduğu belirtildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail'e silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren bir Kraliyet kararnamesinin onaylanması ve Gazze Şeridi'nde soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan katılan tüm kişilerin İspanya'ya girişlerinin yasaklanması başta olmak üzere İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararını duyurmuştu.

Bunun hemen ardından İsrail hükümeti de İspanya'nın attığı adımları "antisemitizmle" suçlayıp, hükümeti "yolsuzluğa bulaşmakla" itham etmiş ve İspanya hükümetinden Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ile Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun (Filistin kökenli) ülkeye girişinin yasaklandığını duyurmuştu.

Sanchez'in açıkladığı İsrail'e yaptırım maddelerinin yarınki Bakanlar Kurulunda onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.