İspanya'nın Güneyindeki Roma Tiyatrosunda, 3.500 Adet Duvar Resmi Parçası Bulundu

İspanya'nın güneyinde bulunan Cartagena'daki Roma Tiyatrosunun revakındaki kazılarda çalışan arkeoloji ekibi, yapının duvarlarından birini süsleyen büyük duvar resimlerine ait toplam 3.500 parça keşfetti.

Araştırmacılar, tiyatroda bulunan duvar resmi parçalarının, Roma İmparatorluğu'na ait en iyi korunmuş parçalar arasında yer aldığını belirtti.

Cartagena'daki Roma Tiyatrosu, 7.000 seyirci kapasitesiyle türünün İber Yarımadası'ndaki en büyüklerinden biri. Bu aynı zamanda Cartagena kentinin Romalılar için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor.(XHTV)