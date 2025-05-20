İspanya'nın Filistin Halkına Desteği ve Diplomatik Çabaları

Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Forumu Başkanı Dr. Bassam El Abdulla Dwehi, İspanya hükümeti ve halkının, Filistin halkına yönelik soykırımın durdurulması, ablukanın kaldırılması ve İsrail'in savaş suçlarına son verilmesi için yürüttüğü çabaları yakından takip ettiklerini belirterek İspanya'ya tam destek verdiklerini bildirdi.

Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Forumundan yapılan yazılı açıklamada, Forum Başkanı Dr. Bassam El Abdulla Dwehi'nin Filistin halkına destek olan İspanya ile dayanışma mesajına yer verildi.

Dwehi, İspanya hükümeti ve halkının, Filistin halkına yönelik soykırımın durdurulması, ablukanın kaldırılması ve İsrail'in askeri mekanizmasıyla işlediği savaş suçlarına son verilmesi için yürüttüğü diplomatik, insani ve halk düzeyindeki yoğun çabaları yakından takip ettiklerini belirterek yüz binlerce masum Filistinli sivilin yaşamı için gerekli olan temel gıda, ilaç ve enerjinin bölgeye girişinin engellendiğini vurguladı.

"Uluslararası toplumun vicdanı, ortak insani değerler açısından büyük bir sınavla karşı karşıya bulunurken sessizlik ve çifte standart tutum ile adaletin, özgürlüğün ve Filistin halkının bağımsızlık hakkının yanında durmak arasında bir seçim yapılmaktadır." ifadesini kullanan Dwehi, 34'üncü Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Filistin'de yaşananlara karşı göz yumulamayacağını" söyleyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in rolünü takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Dwehi, Filistin ile İspanya'nın, İsrail'in Gazze'ye ablukasını sona erdirmesi ve bölgeye koşulsuz yardım ulaştırılmasını istemek için Birleşmiş Milletler (BM) karar tasarısı üzerine çalışacağını anımsatarak İspanya'nın Gazze'deki insani felaketin sonlandırılması, katliamın durdurulması için İsrail güçlerine baskının artırılması, barışçıl siyasi çözüme doğru ilerlenmesi ve diyaloğun artırılması konusundaki çabalarına değindi.

Arap ve İslam dünyasından önde gelen düşünürler, siyasetçiler, bilim insanları, devlet adamları, medya mensupları, hukukçular, insan hakları uzmanları ve Arap ve İslam toplumlarının kanaat önderlerinden oluşan bir kadroyu bünyesinde barındıran Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Forumu adına destek açıklaması yapan Dwehi, "İspanyol girişimine desteğimizi, tam dayanışmamızı ve mutlak suretle arkasında olduğumuzu ilan ediyor, Başbakan Pedro Sanchez'in dile getirdiği dört acil önceliğin gerçekleştirilmesi çağrısını tüm gücümüzle desteklediğimizi ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dwehi, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Filistin davasında adaletin tesis edilmesi ve Filistin halkının özgür, onurlu, huzurlu ve istikrarlı bir yaşam sürme hakkına kavuşması amacıyla ortak çalışma yapılmasını dört gözle beklediklerini belirterek dünyanın tüm devlet başkanlarını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Philemon Yang'ı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığını, Arap Birliğini ve İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) İspanyol girişimine destek olmaya ve hedeflerinin tam olarak gerçekleştirilmesi için baskı yapmaya davet etti.

Uluslararası ve ulusal kurumları, örgütleri, siyasi partileri ve parlamentoları İspanyol girişimine destek vermeye ve ülkelerinin hükümetleri üzerinde derhal uygulamaya geçilmesi için baskı oluşturmaya çağıran Dwehi, şunları kaydetti:

"Bu tarihi anda Filistin halkının sergilediği direniş ve kararlılığın önünde saygı ve hürmetle eğiliyor, acılarını paylaşıyor, güvenlik ve barışının sağlanması, temel yaşam haklarının korunması ve refah ve huzur dolu bir geleceğin yeniden inşası için istisnasız herkesin yanında yer aldığımızı ilan ediyoruz."