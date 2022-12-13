İspanya'nın En Büyük Manga Fuarı Barselona'da Sona Erdi

İspanya'da Japon manga sanatına adanmış en büyük fuar olan Manga Barselona, Pazar günü sona erdi.

İspanya'da Japon manga sanatına adanmış en büyük fuar olan Manga Barselona, Pazar günü sona erdi.

Üç pavyonda 82.000 metrekarelik alanda düzenlenen dört günlük fuar, çizgi roman satıcılarının ve video oyun şirketlerinin yanı sıra İspanya'dan ve yurtdışından ticaret erbabını da kendine çekti.

SES 1 (Katalanca): MERİTXELL PUİG, Manga Barselona Direktörü:

"Fuar başlamadan belirlediğimiz tüm hedefleri aştık. Fuar mekanı ve tarihlerinin değiştirilmesi iyi karşılandı. 2019'da, pandemiden önceki son düzenli fuardan daha fazla yerimiz ve daha fazla ziyaretçimiz oldu ve bu yüzden çok mutluyuz."

Birçok katılımcı, manga etkinliklerinin önemli bir özelliği olan cosplay'lere (kostümlü oyun) en sevdikleri manga çizgi roman karakterleri gibi giyinerek katıldı.

Fuar alanında özel bir cosplay alanı bulunuyordu ve burada Endonezya'dan Rian Cyd ve İspanya'dan Taifu gibi ünlü kostümlü oyuncuların da katıldığı bir cosplay yarışması düzenlendi.

"Yedi Ölümcül Günah" fantastik serisinin yazarı Nakaba Suzuki, ünlü çizgi roman "Darwin Olayı"nın yazarı ve çizeri Shun Umezawa ve "Kuzu Kültü" video oyununun konsept sanatçısı İspanya'dan Carles Dalmau gibi önde gelen manga sanatçılarının katılımı dikkat çekiciydi.

SES 2 (Katalanca): MERİTXELL PUİG, Manga Barselona Direktörü:

"Manga o kadar çeşitliliğe sahip ki, farklı kitlelere hitap ediyor ve aynı zamanda farklı olmayı çağrıştırıyor. Bizimkine benzemeyen bir doğu kültüründen geliyor ama hikayelerde gördüğünüz tüm sorun ve durumlar her gün başımıza gelebilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor.(XHTV)