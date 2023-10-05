İspanya'nın El Hierro adasına son 48 saatte 1200 düzensiz göçmen geldi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan El Hierro'ya son 48 saat içinde farklı gruplar halinde toplam 1200 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

El Hierro yerel yönetimi kaynaklarından İspanyol basınına yapılan açıklamalarda, ada nüfusunun 10 bin kişi olduğu hatırlatılarak, son 48 saatte gelen 1200 düzensiz göçmenin adadaki nüfusun yaklaşık yüzde 11'i olduğu kaydedildi.

Kuzey Afrika kıyılarından dokuz farklı tekne veya bot ile gelen düzensiz göçmenlerin arasında kadın ve çocukların da olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince denizde müdahale edilerek karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerin sayısının çok fazla olmasından dolayı insani ve sağlık yardımlarında ciddi zorluklar yaşandığı ifade edildi.

Kanarya Adaları özerk yönetiminin, El Hierro'da yaşanan sorunlardan dolayı "acil sosyal yardım durumu" ilan edeceği ve düzensiz göçmen sorununa karşı bölgede uluslararası zirve talep ettiği duyuruldu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Kanarya Adaları Özerk Hükümet Başkanı Fernando Clavijo ve Göç Bakanı Jose Luis Escriva'nın yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte "ortak çözüm üretmek ve olağanüstü, acil önlemler almak için çalışma başlattığı" bilgisi paylaşıldı.

El Hierro'da düzensiz göçmenlere insani yardımın yetersiz kaldığı, sosyal barınma merkezlerinin doluluğundan insanların sokaklarda kaldığı bildirildi.

İspanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2023 yılı başından bu yana Kanarya Adaları'na deniz yoluyla 16 binden fazla düzensiz göçmen geldi.