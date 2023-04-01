İspanya'nın Çin'den Araba İthalatı 2022'de 20 Kat Arttı

BARSELONA, 1 Nisan (Xinhua) -- Çinli otomobil markaları, 2022'de İspanya'ya yapılan ihracatın 20 kat artmasıyla bu ülkenin pazarındaki yerini büyütmüş oldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlenen İsveç eCarExpo 2023'te insanlar bir MG elektrikli aracı inceliyor, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua)

BARSELONA, 1 Nisan (Xinhua) -- Çinli otomobil markaları, 2022'de İspanya'ya yapılan ihracatın 20 kat artmasıyla bu ülkenin pazarındaki yerini büyütmüş oldu.

İspanya Otomobil ve Kamyon İmalatçıları Derneği (ANFAC) tarafından bu ay yayınlanan verilere göre İspanya'da 2022'de 1,39 milyar euro (1,51 milyar ABD doları) değerinde Çin menşeli araç satışı oldu. 2021'de ise söz konusu satışın hacmi 68 milyon euro olarak kayıtlara geçmişti.

Satışlardaki bu büyük artış, Çin'in, İngiltere'nin yerini alarak İspanya'ya dördüncü en büyük otomobil ihracatçısı haline geldiğini gösteriyor. Bu pazarda Çin'in önünde ise Almanya, Fransa ve Çekya bulunuyor.

Otomotiv Bayileri Dernekleri Federasyonu (Faconauto), artışın bir nedeninin, Avrupalı üreticilerin aksine Çinli otomobil üreticilerinin pandemiden sonra rekabet gücünü yeniden kazanmakla uğraşmak zorunda kalmamaları olduğunu söyledi.

Faconauto'nun iletişim direktörü Raul Morales, Xinhua'ya verdiği demeçte "Çinli markalar Avrupa pazarındaki boşluklardan yararlanmayı başarıyor ve diğer uluslararası markalar tarafından bir şekilde göz ardı edilen bir müşteri tabanı yaratıyorlar. İspanya'da da bu durum söz konusu" dedi.

Morales, "Çin teknolojisi dünyanın geri kalanındaki teknolojinin bir adım önünde. Ek olarak diğer üreticilerle karşılaştırıldığında rekabetçi fiyatlar ve iyi ürünler sunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Belçika'nın Antwerp kentindeki Wilrijk'teki bir otomobil pazarının teşhir salonunda ziyaretçiler Çin'den ithal edilen Aiways elektrikli arabalarıyla ilgili bilgi alıyor, 8 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Söz konusu süreçte MG, Lynk and Co, Aiways ve Maxus gibi markaların tamamının İspanya'da satışları arttı. Geçen yıl İspanya'da 6.901 araç satışı yapan MG'nin satışları, bir yılda yüzde 825 arttı. ANFAC, Çin arabalarının pazar payının şu anda araba ithalatının yüzde 7,3'ünü oluşturduğunu söylüyor.

Morales, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde Çinli markaların pazar payının yalnızca İspanya pazarında değil, Avrupa pazarında da önemli ölçüde artmasını bekleyebiliriz. Bu, Güney Amerika gibi diğer pazarlarda da oldu, şu anda Çinli markalar orada da hakim konumda" dedi.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan Eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen Chengdu Motor Show 2022'de ziyaretçiler, bir Lynk & Co konsept otomobilini inceliyor, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Morales, Çinli üreticilerin İspanya'da varlıklarını artık sağlama aldıklarına göre, bir sonraki adımın bunu konsolide etmek olduğunu söyledi: "Çinli markalar giderek daha rekabetçi ürünler üretiyor. Her şeyden önce artık standartlaştırılmış olan araç güvenliğiyle ilgili bazı ilk sorunların üstesinden geldiler. Artık kendilerini Avrupa ve İspanya'da yerleşik markalar olarak konumlandırmak için çalışmalılar."