İspanya'nın Asturias Bölgesinde Orman Yangınları Büyük Yıkıma Yol Açtı

İspanya'nın kuzeyinde yer alan Asturias bölgesinde bir dizi orman yangını etkili oldu.

İspanya'nın kuzeyinde yer alan Asturias bölgesinde bir dizi orman yangını etkili oldu. Acil durum hizmetleri, Cuma günü 100'ün üzerinde farklı noktada yangın çıktığını bildirdi.

Normalin üzerinde sıcak ve kurak hava, saatte 100 kilometreyi aşan hızlarda esen güçlü rüzgarlarla birleşerek alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. En az 170 kişi evlerinden tahliye edildi ve tedbir amaçlı olarak bölgede bazı yollar kapatıldı.

Yaklaşık 700 itfaiyeci alevlerle mücadele ediyor.

Yıkıcı alevler, Oviedo kenti yakınlarındaki Naranco Dağı'na ulaştı. Bu bölge, okaliptüs ağaçları, kağıt sektörüne yönelik bitkiler ve kestane ve meşe ormanlarıyla kaplı. Gece boyu Oviedo'dan net şekilde görünen orman yangınları, kent sakinlerinin güçlü duman kokusundan etkilenmesine neden oldu.

Eş zamanlı olarak İspanya'daki itfaiye görevlileri, ülkenin doğusundaki Castellon vilayetine bağlı Villanueva de Viver belediyesi yakınlarında 8 gün önce başlayan bir orman yangınını söndürmeye çalışıyor. Bu yangında yaklaşık 4.700 hektar arazi yandı ve 1.500'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Madrid'den bildiriyor.

(XHTV)