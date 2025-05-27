İspanya Meclisi'nden İsrail'e Silah Ambargosu Kararı

İspanya Meclisi, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını acilen gündeme alma kararı verdi.

Azınlık koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ile muhalefetteki Podemos, Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu ve Galiçya Milliyetçi Bloku (BNG) partilerinin talebi üzerine, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının acilen işleme alınması kararlaştırıldı.

Yasa tasarısının acilen Genel Kurul gündemine getirilmesine, koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) de onay verdi.

Meclis yönetmeliği gereği yasa tasarısının sekiz gün içinde oylanması öngörülüyor.

Meclis, 20 Mayıs'ta İsrail'e silah ambargosu getirilmesini talep eden tavsiye kararını kabul etmişti.

Bu tavsiye kararında, Filistin halkına karşı saldırılarında İsrail ordusunu güçlendirmeye yarayacak her türlü kaynağın; kask ve yelek gibi ekipmanın veya askeri amaçlı kullanılacak yakıtın bile yasaklanması önerilirken bunun için 2007 yılında çıkarılan dış ticaret yasası değiştirilecek.

Yasa tasarısının kabul edilmesi halinde, İsrail örneğinde olduğu gibi soykırım veya insanlığa karşı suçlara karışan devletlerle askeri sözleşme yapılması yasaklanacak.