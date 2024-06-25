İspanya Meclisi, Kosova Cumhuriyeti'nin tanınmasını reddetti

İspanya'nın ayrılıkçı bölgelerinden Katalonya'da faaliyet gösteren "Katalonya için Birlik" (Junts) partisinin Kosova Cumhuriyeti'nin resmi olarak tanınmasına ilişkin sunduğu teklif İspanya Meclisinde destek bulamadı.

İspanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve ülkede üçüncü parti olan aşırı sağcı Vox, Kosova Cumhuriyeti'nin tanınmasına destek vermeyeceklerini açıkladı.

PSOE, PP ve Vox, Bask ve Katalonya bölgelerini kastederek "İspanya devleti içinde de bağımsızlık yanlısı girişimlerin" olmasından dolayı Kosova'yı tanımalarının şu an için mümkün olmadığını vurguladı.

Bask bölgesinde faaliyet gösteren Bask Milliyetçi Partisi (PNV) ve "Eh Bildu" partilerinin meclisteki sözcüleri ise "Fransa ve Türkiye'de de ayrılıkçı girişimler olduğunu ancak bunun Kosova'yı tanımaya engel teşkil etmediğini" savundu.

Junts ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) sözcüleri de "İspanya hükümetinin Filistin'i tanımasına rağmen Kosova'yı tanımamasının gülünç olduğunu" söyledi.

Junts adına konuşan Eduard Pujol, " Hükümet, takındığı çocuksu tavrı sona erdirmeli ve ABD, Japonya ve İngiltere'yi taklit etmeyi bırakmalı." dedi.

Eleştirilere cevap veren PSOE Milletvekili Obdulia Taboadela ise "İspanya hükümeti, uluslararası toplum içindeki bu çatışmaya müzakere yoluyla çözüm için çalışmaktadır. Bu uluslararası hukuk, devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliklerine saygı ilkesine dayalıdır ve BM Güvenlik Konseyinin 1999'daki kararı ve Uluslararası Adalet Divanının bu konudaki tavsiye niteliğindeki görüşüyle de benzerdir." ifadesini kullandı.

İspanya'nın Priştine ile Belgrad arasındaki diyaloğa veya tüm Batı Balkanlar'ın yakınlaşmasına engel olmayacağını belirten Taboadela, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği bu dönemde maksimum istikrarın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün istikrar her zamankinden daha fazla bir gerekliliktir ve hepimiz bu konuda hemfikiriz." diye konuştu.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar partisi de Kosova'nın tanınmasıyla ilgili 27 Haziran'da yapılması öngörülen oylamada "çekimser" oy kullanacağını açıkladı.

İspanya Meclisi'nin 27 Haziran'da gündeme aldığı oylamada Kosova Cumhuriyeti'nin tanınması teklifini reddetmesi bekleniyor.