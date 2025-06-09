İspanya Meclisi, İsrail Silah Şirketlerine Yaptırım Önerisini Reddetti

İspanya Meclisi Savunma Komisyonu, İsrailli şirketlerin silah ve savunma sektörüyle ilgili tüm fuarlardan menedilmesine yönelik öneriyi reddetti.

İspanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakının getirdiği, İsrailli şirketlerin silah ve savunma sektörüyle ilgili tüm fuarlardan menedilmesi önerisi, koalisyonun büyük ortağı olan ve Başbakan Pedro Sanchez'in genel başkanlığını yaptığı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) çekimser oyundan dolayı Meclis Savunma Komisyonu'ndan geçmedi.

Öneriye, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partisi ise karşı oy kullandı.

Sumar'ın getirdiği öneride, İsrailli şirketlerin İspanya'daki silah ve savunma sektörüyle ilgili tüm fuarlardan menedilmesi talebinin yanı sıra "soykırım, insanlığa karşı suç veya uluslararası sözleşmelerin diğer ciddi ihlallerini işleyen ülkelerin hükümet delegasyonları ve şirketlerinin savunma özelindeki etkinliklere katılımını önleyecek bir düzenleme yapılması için Avrupa Birliği'ne (AB) baskı yapılması" da yer alıyordu.

Savunma Komisyonunda yapılan oturumda söz alan Sumar ittifakından milletvekili Felix Alonso, koalisyonun büyük ortağı PSOE'yi, " İsrail'e karşı gerek silah ticareti gerekse bu ülkeye silah tedariki sağlayan gemi ulaşımına karşı resmi bir ambargo uygulamamakla" suçladı.

Alonso, "Bir silah sistematik olarak savaş suçları işlemek için kullanılıyorsa, tedariki veya üretimi devleti suç ortağı yapar." dedi.

Diğer yandan, PSOE milletvekili Caridad Rives ise İsrail'in Gazze'deki soykırımına atfen İspanya hükümetinin "çok karışık bir durumda denge bulmaya çalıştığını" ileri sürdü.

Rives, İsrailli şirketlerle yapılan askeri malzemelerle ilgili sözleşmelerin durdurulduğunu hatırlatarak, İspanya'nın güvenlik ve savunma planlarına alternatif aradıklarını kaydetti.

"Gazze halkının maruz kaldığı katliamı kınayan" PSOE milletvekili, Sumar'dan farklı olarak sundukları önerinin de kabul edilmediğini belirtti.

İspanya Savunma Bakanlığı, geçen hafta aldığı bir kararla, Kara Kuvvetleri Komutanlığında kullanılmak üzere Spike LR2 tanksavar füze sistemi üretiminde önceden anlaştığı bir İsrail şirketinin sözleşmesini askıya almıştı.

AB ülkeleri içinde İsrail'e karşı en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri olan İspanya, Gazze'deki soykırımı durdurabilmek için çok sayıda girişim başlatsa da son kararların alınmasında tek başına hareket etmekten daha çok diğer AB ülkelerini de yanına almaya çalışıyor.