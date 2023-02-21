İspanya Limanlarındaki Trafik Pandemi Öncesi Seviyelere Döndü

İspanya limanlarındaki faaliyet geçen yıl yaklaşık yüzde 3,5 artarak, neredeyse pandemi öncesindeki rekor trafik seviyelerine geldi.

İspanya'nın ulusal liman otoritesi Puertos del Estado'ya göre, ülkenin 46 limanı 2022'de 563,3 milyon ton yük trafiği kaydetti. Bu rakam, 2019'da görülen 564,5 milyon tonluk rekorun biraz altında.

Puertos del Estado, İspanya'nın güneyindeki Algeciras Limanı'nın trafiğinin 2021'e kıyasla yüzde 3 artışla 108 milyon tona çıktığını, Barselona Limanı'ndaki trafiğin ise yıllık yüzde 6,9 artışla 70 milyon tonu bulduğunu bildirdi.

2021'e kıyasla yüzde 20 ve pandeminin başlamasından önceki yıla göre yüzde beş daha fazla bir artışı temsil eden bu rakam, 14 Şubat 2022'de 181 milyon euroluk (193 milyon dolar) tarihi bir ciro açıklayan Barselona için rekor bir toparlanma anlamına geliyor.

SES (Katalanca): LLUIS SALVADO, Barselona Limanı Başkanı:

"Bu sonuç, Barselona Limanı'nın iş hacmini toparladığını ve gelecekteki projelerimizi geliştirmeye devam etmek için bizi ayrıcalıklı bir konuma getirdiğini gösteriyor."

İspanya'nın tamamında, başta kömür, kok kömürü, tahıllar ve un olmak üzere katı dökme yük trafiği, 2021'e kıyasla yüzde 10,8 artışla en fazla büyüyen trafik oldu. Bu arada, sıvı dökme yük olarak doğal gaz, benzin ve ham petrol trafiği de yüzde 6,9 büyüdü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İspanya'nın Barselona kentinden bildiriyor.

(XHTV)