İspanya, Küresel Sumud Filosu'nu Koruma Amacıyla Askeri Gemi Gönderiyor

İspanya'da koalisyon hükümetinin üyeleri, Gazze'ye doğru seyirde olan Küresel Sumud Filosu'nu korumak üzere askeri gemi gönderilmesi kararına destek verdiklerini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, "Gerekli tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisi, (Küresel Sumud Filosu) filoya yardım etmek ve bir kurtarma operasyonu gerçekleştirmek üzere yarın Cartagena'dan yola çıkacak." şeklinde New York'tan yaptığı açıklamaya, hükümetteki bazı bakanlar destek verdi.

Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, ABD merkezli Bluesky sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Filo için koruma talep ettik ve hükümetin bir gemi göndermesinden gurur duyuyoruz. Baskı işe yarıyor. Gazze filosu, korumamız gereken bir umut ışığı." ifadelerini kullandı.

Aynı ağı kullanarak paylaşım yapan diğer bakanlardan Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego "Ablukayı kaldırın, insani yardım koridorlarını açın, soykırımı durdurun. Küresel Sumud Filosu ilerliyor ve yalnız kalmayacak." açıklamasını yaptı.

Kültür Bakanı Ernest Urtasun da "Başkaları görmezden gelirken, İspanya harekete geçiyor. Dayanışma söylem değil, eylemdir." diye yazdı.

İtalya'nın ardından İspanya da Küresel Sumud Filosu'nu korumak için askeri gemi gönderme kararı almıştı.

İspanya Donanmasına bağlı deniz harekat gemisi "El Furor"un yarın Cartagena Limanından yola çıkacağı bildirilmişti.