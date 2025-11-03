İspanya Kralı ve Estonya Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek
İspanya Kralı 6. Felipe ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, sırasıyla Xi Jinping'in ve Wang Yi'nin daveti üzerine Çin'e resmi ziyaret düzenleyecek.
BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- İspanya Kralı 6. Felipe ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada İspanya Kralı 6. Felipe'nin, Xi Jinping'in daveti üzerine 10-13 Kasım tarihleri arasında Çin'e resmi ziyaret düzenleyeceğini söyledi.
Sözcü, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna'nın ise Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine 4-6 Kasım tarihleri arasında Çin'i ziyaret edeceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel