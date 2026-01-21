İspanya Kralı 6. Felipe: "İlkesiz güç, barbarlığa eşittir"

İspanya Kralı 6. Felipe, dünyanın karanlık bir dönemden geçtiğini belirterek, "İlkesiz güç, barbarlığa eşittir." dedi.

İspanya Kralı 6. Felipe ve Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, iki ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğinin 40. yılını kutlamak için AP Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda konuştu.

Dünyanın geçtiği bu karanlık zamanlarda, Avrupa fikri ve düşüncesinin hiç olmadığı kadar gerekli olduğunun altını çizen Felipe, Avrupa'nın, aklın ve sağduyunun arayışını temsil ettiğini dile getirdi.

Felipe, "Bu dönemler bize çok sık şunu hatırlatıyor. İlkesiz güç, barbarlığa eşittir. Öte yandan, arkasında eylem olmayan ilkeler ise hayal kırıklığına ve yılgınlığa yol açar. Buna izin vermemeliyiz." diye konuştu.

Stratejik özerklik anlayışının Atlantik ittifakı içinde bir sütun olarak güçlendirmeye devam edilmesi gerektiğine dikkati çeken Kral Felipe, bu yaklaşımın saygı ve sadakate dayalı bir transatlantik bağı korumanın da en iyi yolu olduğunu söyledi.

Felipe, "Bu bağ olmadan, çok daha belirsiz, çok daha istikrarsız ve çok daha tehlikeli bir dünyayla karşı karşıya kalırız." dedi.

"Küresel sorunları tek başına kimse çözemez"

Portekiz Cumhurbaşkanı de Sousa da "Hiç kimse dünyayı zorla geçmişin yarım kürelerine göre yeniden şekillendiremez. Hiç kimse kendi yarım küresini kontrol edebileceğini de düşünemez. Küresel sorunları tek başına kimse çözemez. 21. yüzyılda bunu yapmaya kalkışan herkes, geçmişte olduğu gibi başarısızlığa mahkumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'yı küçümsemenin ya da Avrupa'yı ve onun dünyadaki rolünü değersizleştirmenin adeta "moda" haline geldiğini kaydeden de Sousa, Avrupa'nın kendisini acımasızca eleştirmemesi gerektiğini kaydetti.

De Sousa, "Biz Portekizliler, Avrupa'dan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü Avrupa'dan vazgeçmek, Portekiz için, Portekiz'in vazgeçilmez ve yerine konulamaz bir parçasından vazgeçmek anlamına gelir." ifadesini kullandı.