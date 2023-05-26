İspanya: İsveç'in Vilnus Zirvesi öncesi NATO'ya üye olmasını umuyoruz

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde, İsveç'in NATO'ya üye olmasını umduklarını bildirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, çalışma ziyareti için başkent Stockholm'de bulunan İspanya Dışişleri Bakanı Albares'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Billström, İspanya'nın 1 Temmuz'da AB Dönem Başkanlığını İsveç'ten devralacağını belirterek Albares'in Stockholm ziyaretinin, geçiş süreci hazırlıklarının yapılması kapsamında iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

İspanyol mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra İsveç'in NATO'ya üyeliğinin de gündeme geldiğini belirten Billström, İspanya'ya, ülkesinin NATO'ya üyeliğine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Billström, " İsveç'in Vilnius Zirvesi'nden önce (NATO'ya) üye olması gerektiği konusunda duruşum net." değerlendirmesinde bulundu.

"İsveç halihazırda NATO'nun yakın bir ortağı. Uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz"

İspanya Dışişleri Bakanı Albares de ülkesi ve İsveç'in, AB'de yakın ortaklar olduğuna işaret ederek yakın zamanda İsveç'in NATO'ya üye olması ve örgüt içerisinde de müttefik olma beklentilerini dile getirdi.

Albares, "İspanya, İsveç'in NATO'ya katılma niyetini bildiği için bu ülkeye açık ve tam destek vermektedir." ifadesini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares'e, konuşmasının ardından "Türkiye'deki seçimlerden sonra İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'den evet çıkma olasılığını nasıl görüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Bakan Albares, soruya şu yanıtı verdi:

"Bu konuyla ilgili Türk hükümeti adına konuşamam ama umduğumuz şey, İsveç'in çok yakında NATO üyesi olması ve Vilnius Zirvesi'nden önce her şeyin tamamlanmış olması. İsveç zaten NATO'nun yakın bir ortağı. Uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz."