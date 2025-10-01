İspanya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısına Tepki Gösterdi

İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'ye yakınlaşan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı üzerine, bakanlık içinde "daimi izleme birimi" oluşturulduğunu duyurdu.

İspanya resmi haber ajansı EFE, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Küresel Sumud Filosu için oluşturulan daimi izlemi biriminde olan, İspanya'nın önceki haftalarda istişare için merkeze çağırdığı Tel Aviv Büyükelçisinin, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Tel Aviv'deki Avrupa Birliği Delegasyonu ile temasa geçtiğini yazdı.

Özellikle İspanyol vatandaşları hakkında bilgi alma ve tüm diplomatik ve konsolosluk korumasını garanti altına alma için temasa geçtiği belirtilen Dışişleri Bakanlığının, Tel Aviv, Kudüs ve Lefkoşa konsolosluklarını da aktif duruma geçirdiği kaydedildi.

Ayrıca, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in, Türkiye ve İrlanda'daki mevkidaşları başta olmak Küresel Sumud Filosu'nda vatandaşları olan bazı ülkelerin dışişleri bakanları ile de görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma, Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, Bluesky adlı sosyal paylaşım şirketindeki hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısı uluslararası hukuka aykırı bir suçtur. İsrail'den, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. AB, İsrail ile ilişkilerini derhal kesmelidir." ifadesini kullandı.

İsrail'in gözaltına aldığı İspanyol siyasetçilerden "sokağa çıkın, sesinizi çıkarın" çağrısı

Bu arada İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu teknelerinde olan eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau ve Katalan siyasetçi Plar Castillejo, gözaltına alınmaları halinde yayımlanmak üzere önceden hazırladıkları tahmin edilen birer videoyu yayımladı.

Colau, yayımladığı videoda şunları söyledi:

"Bu videoyu izliyorsanız, İsrail'in bizi yasa dışı bir şekilde alıkoyduğunu anlamalısınız. Bu, telefonlara veya internete erişimimizin olmadığı anlamına geliyor. İletişimimiz tamamen kesildi ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Sesimiz olun, mümkün olduğunca çok ses çıkarın ve hükümetlerimize baskı yaparak bizi derhal serbest bırakmalarını ve Gazze'ye insani koridor açmamıza izin vermelerini sağlayın."

Filoda olan Katalan siyasetçi Castillejo da yayımladığı videoda, "Bu videoyu izliyorsanız, bunun nedeni siyonist İsrail Devleti'nin, insani yardım ulaştırmak için halk koridoru açmaya çalışırken bizi Filistin sularında kaçırmasıdır. Bu da yardımın bize ulaşamadığı anlamına geliyor. Sokaklara çıkın ve protesto edin, çünkü bu yardımın bize ulaşmasının tek yolu bu. Onları (İsrail) bu koridoru açmaya zorlayın, soykırımı sona erdirmeye zorlayın." diye konuştu.