İspanya, İsrail'e Karşı 9 Maddelik Yaptırımları Uygulamaya Soktu

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırımı yürürlüğe soktu.

Başbakan Pedro Sanchez tarafından dün açıklanan İsrail'e karşı yaptırımlar bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edildi.

Bakanlar Kurulu'nun ardından basına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, " Gazze'de bu kadar çok masum insanın öldürülmesine karşı sessiz ve hareketsiz kalamazdık." diyerek, " Gazze'deki soykırıma karşı önlemler ve Filistin halkına destek" adlı paketi hemen yürürlüğe girmek üzere kabul ettiklerini söyledi.

İspanya'nın talebinin İsrail ve Filistin'in tüm haklarıyla tanındığı, gerçekçi ve uygulanabilir iki devletli bir çözüm olduğunu yineleyen Albares, "Biz baştan beri adım adım (İsrail'e karşı) kararlar aldık. İspanya ulusal boyutta yapabileceklerini yapıyor. Avrupa Birliği seviyesinde bir karar alınsa bu elbette daha büyük bir etki yapar. Kopenhag'daki toplantıda AB Dışişleri Bakanlarına sunduğum plan (İsrail'e silah satışlarına ambargo konulması, İsrail ile ticaretin sonlandırılması ve İsrail ile AB arasındaki tüm programların askıya alınması) için henüz oy birliği yok ancak nitelikli çoğunlukla yaklaştığımızı sanıyorum." şeklinde konuştu.

AB-İsrail Ortaklık Anlaşmasının 2. maddesinin İsrail tarafından açıkça ihlal edildiğini ve bununla ilgili Avrupa Komisyonunun da bir raporunun olduğunu vurgulayan Albares, 21 Eylül'de yapılacak BM Genel Kurulunda belirleyici adımlar atılabileceğini ifade etti.

Albares ayrıca, 9 maddelik yaptırımların içinde yer alan " Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması" ile ilgili listenin açık olduğunu, İsrail tarafından yapılacak her yeni açıklamaya göre ekleme olabileceğini kaydetti.

İspanya'nın tarihinde sadece bir kez ve sadece bir ülke ile (1980'de Guatemala) diplomatik ilişkilerini kestiğini hatırlatan Albares, iki devletli çözüm talepleri için İsrail ile de diplomatik görüşmelerine devam edeceklerini dile getirdi.

Küresel Sumud Filosu'na bağlı teknedeki patlama

Diğer yandan Tunus'a ulaşan Küresel Sumud Filosu'ndan bir teknede bu sabaha karşı olan patlamayla ilgili soruya da cevap veren Albares, şunları söyledi:

"Patlamanın olduğu anda teknede 4 İspanyol vatandaşı vardı ve hepsinin de durumu iyi. Bizim elimizdeki bilgilere göre bir dron saldırısı yok. Bir kaza veya bir yangın var. Ama her türlü olasılıkta garip bir olay ve elbette ki araştırılması lazım. Biz baştan beri, teknelerin Barselona'dan ayrılmasından bu yana şunu diyoruz. Filoda bulunan tüm İspanyol vatandaşları her türlü Konsolosluk korumasına sahiptir."

İspanya'dan İsrail'e 9 yaptırım

İspanya hükümetinin " Gazze'deki soykırıma karşı önlemler ve Filistin halkına destek" başlığı altında İsrail'e karşı aldığı 9 maddelik yaptırımlar şöyle:

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e uygulanan silah ambargosunun yasal olarak pekiştirilmesini ve bu ülkeye silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımının yasal ve kalıcı olarak yasaklanması

İsrail ordusuna yakıt taşıyan tüm gemilerin İspanya limanlarından geçişinin yasaklanması

İsrail'e savunma malzemesi taşıyan tüm resmi uçakların İspanya hava sahasına girişinin yasaklanması

Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması

Gazze ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinden ürün ithalatının yasaklanması, bu işgallerle mücadele edilmesi, Filistinli sivillerin zorla yerinden edilmesinin durdurulması ve iki devletli çözümün canlı tutulması

Yasa dışı İsrail yerleşimlerinde ikamet eden İspanyol vatandaşlarına sağlanan konsolosluk hizmetlerinin yasal olarak gerekli olan asgari hizmetle sınırlandırılması

Refah Sınır Kapısı'ndaki Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu'nda İspanyol askerlerinin sayısını artırarak ve Filistin Devleti ile tarım, gıda güvenliği ve tıbbi yardım alanlarında yeni iş birliği projeleri kurarak İspanya'nın Filistin'e verdiği desteği güçlendirmek

İspanya'nın Gazze halkına yardım amacıyla Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı katkıyı 10 milyon avro artırması

Gazze'ye yönelik insani yardım ve iş birliğinin 2026 yılına kadar 150 milyon avroya çıkarılması.