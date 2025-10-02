Haberler

İspanya, İsrail Diplomatını Çağırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, Gazze'ye insani yardım götüren Sumud filosuna İsrail'in müdahalesi nedeniyle İsrail'in Madrid'deki en üst düzey temsilcisi Dana Erlich'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Dışişleri Bakanı Albares, filosunda 65 İspanyol vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

(ANKARA) - İspanya, Gazze'ye insani yardım götüren Sumud filosuna İsrail'in müdahalesi nedeniyle İsrail'in Madrid'deki en üst düzey temsilcisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, İsrail'in İspanya'daki en üst düzey diplomatı olan maslahatgüzar Dana Erlich'i bakanlığa çağırdı. "Bugün Madrid'deki maslahatgüzarı çağırdım" diyen Dışişleri Bakanı Albares, İspanya kamu yayıncısı TVE'ye yaptığı açıklamada Sumud filosunda 65 İspanyol vatandaşının bulunduğunu belirtti. İsrail, geçen yıl İspanya'nın Filistin devletini tanımasının ardından Madrid'deki büyükelçisini geri çekmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya, Sumud filosuna saldırı sonrası İsrailli diplomatları sınır dışı ediyor

Dünyayı sarsan baskın sonrası İsrailli diplomatlara kapıyı gösterdiler
İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı

İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.