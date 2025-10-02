İspanya, İsrail Diplomatını Çağırdı

(ANKARA) - İspanya, Gazze'ye insani yardım götüren Sumud filosuna İsrail'in müdahalesi nedeniyle İsrail'in Madrid'deki en üst düzey temsilcisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, İsrail'in İspanya'daki en üst düzey diplomatı olan maslahatgüzar Dana Erlich'i bakanlığa çağırdı. "Bugün Madrid'deki maslahatgüzarı çağırdım" diyen Dışişleri Bakanı Albares, İspanya kamu yayıncısı TVE'ye yaptığı açıklamada Sumud filosunda 65 İspanyol vatandaşının bulunduğunu belirtti. İsrail, geçen yıl İspanya'nın Filistin devletini tanımasının ardından Madrid'deki büyükelçisini geri çekmişti.