İSPANYA- İSPANYA'DAKİ ULUSLARARASI ZİRVEYE İSTANBUL DAMGASI - 1

ULUSLARARASI Toplu Taşımacılar Birliği UITP'nin İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleşen küresel zirvesine İstanbul damgasını vurdu. İBB iştiraklerinden Metro İstanbul'un Genel Müdürü Özgür Soy, oy birliğiyle Avrasya Bölgesi Başkanlığına ve UITP Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, UITP'nin 2023-2025 Suyolu Taşımacılığı Komitesi Başkanı oldu. UITP birliğindeki Otobüs Komite Başkan yardımcılığına ise İETT Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Pınar Mutlu getirildi.

Dünyada toplu taşımacılık sektörünün en büyük kuruluşu olan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği'nin (UITP) Barselona'da gerçekleşen ve dünyanın toplu taşıma sektöründe geleceğinin tartışıldığı zirvede, İstanbul'dan da katılım yüksek oldu. Yenilikler ve çözümlerin ön plana çıktığı zirvede, İstanbul'un toplu ulaşımına katkı sağlayacak projeler değerlendirildi. UITP zirvesine, İstanbul ulaşımın belkemiğini oluşturan Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları temsilcileri de katıldı. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, oy birliğiyle Avrasya Bölgesi Başkanlığına ve UITP Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş ise Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin 2023- 2025 Suyolu Taşımacılığı Komitesi (Waterborne Transport Committee) Başkanı oldu. UITP birliğindeki Otobüs Komite Başkan yardımcılığına ise İETT Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Pınar Mutlu seçildi.

130 YILLIK TOPLUM ULAŞIM BİRLİĞİNE İLK TÜRK YÖNETİCİ

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, UITP'nin önemini vurgulayarak, "Şu anda UITP Başkan Yardımcısı seçildim. Bununla gurur duyuyorum, Türkiye'den ilk kez bir kişi bu konuma geliyor. Avrasya bölgesi kuruldu, aynı zamanda buranın başkanlığına atandım. Avrasya bölgesine üye olan 13 ülke ile toplu ulaşım konusundan gelişimler planlıyoruz. Aynı zamanda İstanbul, Avrasya bölgesinin ulaşım akademisi olarak belirlendi. Dünya'da 8 tane vardı, 9'uncusu kuruldu. Burada Türkiye'den ve dünyadan katılımcılara dersler verilecek" dedi.

'ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR"

Zirveyi de değerlendiren Soy, 'Burada farklı ve yeni teknolojileri görüyoruz. Ulaşım, pek çok açıdan değerlendiriyor. Ulaşımın teknik tarafı kadar sosyolojik tarafı da var. Bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Bu yüzden katkısı büyük" ifadelerini kullandı. 'Elektrikli araçlar gümbür gümbür geliyor' diyen Soy, "En çok sergilenen, elektrikli otobüsler. Yavaş yavaş dünyayı sarıyor. Özellikle farklı kamera sistemleri var, farkı monitör sistemleri var. Biz de metrolardaki hareketle ilgili, insanları saymakla veya güvenlikle ilgili bir takım farklı teknolojileri burada inceliyoruz" diye konuştu.

Zirvede farklı ülkelerin metro müdürlerinin yer aldığına dikkat çeken Özgür Soy, şöyle devam etti:

"Birbirimize en çok sorduğumuz soru; pandemi öncesine göre neredesiniz? İstanbul'da metrolar büyüyor. Elektronik bilet kullanımına baktığımızda pandemi öncesi seviyesini yakaladık. Dünyanın birçok yerinde böyle değil. Amerika'da yüzde 40-50'lerde, Avrupa'da 75-80'ler duyuyoruz. Farklı şehirlerin uygulamalarını gördük. Her konuda herkes birbirinin yaptığı uygulamaları inceleyip daha iyisini yapmaya çalışıyor. Pandemi döneminde sudan çıkmış balığa döndük. Orada birbirimizle çok fazla konuşarak iyi bir mesafe kaydettik. UITP çatısından o dönemde çok faydalandık"

Son olarak İstanbul'daki metro ağını değerlendiren Özgür Soy, "İstanbul'da özellikle son dönemde metro inşaatlarına önem veriliyor. Otobüsler, minibüsler, deniz taşıması bunu destekleyecek şekilde konumlanıyor. Bunları iyi bir entegrasyon ile yapılmalı. Hepsi birbirine tamamlamalı" dedi.

'TEKNİK KADROYU DA KADINLARLA GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

UITP zirvesinde yaptığı sunum katılımcılar tarafından beğenilen Soy, "Cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık konusunda sunum yaptım. Metro İstanbul olarak 2019'dan bu yana çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bir kültür değişimi sağlamayı çalışıyoruz. Metro İstanbul'u kadınların çalışmayı hayal ettiği bir yer haline getirmeyi planlıyoruz. Çalışan sayısını artırmaya çalışıyoruz ama özellikle teknik alanda başvuru az geliyor. Tren sürücüleri açısından sorun yaşamıyoruz ancak teknik kadroyu da kadınlarla güçlendirmek istediğimizde bunu çok fazla yapamıyoruz. İnşaat, makine gibi bölümleri kadınlar az tercih ediyorlar. Amacımız kadınlara hayal kurdurmak. Lisede okuyan genç kadına, ileride Metro İstanbul'da çalışmayı hayat ettirebilirsek bu bizim için mutluluk" dedi.

'KADIN TREN SÜRÜCÜSÜ 250'YE YAKLAŞTI"

Metrolarda çalışan kadın personel sayısıyla ilgili de bilgi veren Soy, "Şu an kadın tren sürücüsü 250'ye yaklaştı ve bunun 300'ü bulmasını hedefliyoruz. Sadece sayı olarak değil buna kültür değişimi olarak da bakıyoruz. Kadınların bulunduğu ortamın havası da değişiyor. İyi bir yol katettiğimizi düşünüyorum. Karikatürlerle metro alanlarında, kadınlar için özgür bir ortam olduğunu, toplu ulaşımda kadınların kendini rahat ve güvenli bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Kadınlarla yapılan anketlerde yüzde 51-52'i toplu ulaşımda kendilerini güvende hissetmediğini belirtiyor. Bunu değiştirmek lazım. Çok büyük kültürel bir değişim bunun da başından ortalarına doğru ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

SUYOLU TAŞIMACILIĞI KOMİTESİNE TÜRK BAŞKAN

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin 2023-2025 Suyolu Taşımacılığı Komitesi Başkanı seçilen Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş ise "Yaklaşık 38 üyesi olan bir organizasyon, ilk defa bir Türk temsilci başkanlık yapacak. Hem ülkemiz açısından hem İstanbul açısından bunun faydalı olacağını düşünüyorum" dedi. Zirveyle ilgili değerlendirmede bulunan Dedetaş, "Büyük bir organizasyon, çok köklü bir kurum. Dünya genelinde taşımacılıkta ne olup bittiğini öğrenebildiğimiz pek çok konu işleniyor. Hem Türkiye hem İstanbul olarak bir kıyaslama oldu" diye konuştu.

'HAYATIN İÇİNE DENİZ TAŞIMACILIĞINI KATMAK İÇİN ÇALIŞMALAR VAR"

"Özellikle biz İstanbul olarak deniz taşımacılığında diğer ülkeler içinde neredeyse birinci sıradayız" diyen Dedetaş, "Pek çok konuda rol modeliz. Burası, denizi görünür kılacak projeler üretebileceğimiz bir yapılanma. İstanbul özelinde denizi geliştirme ve payını artırma yönelik projelerimiz var. 13 ilave hat yaptık. Çevre etki değerleri bakımından deniz taşımacılığı en düşük diyebileceğimiz değerlere sahip. Aynı zamanda İstanbul için son derece ikonik, nostaljik ve aslında ulaşımının en keyifli tarafını temsil ediyoruz. Hayatın içine deniz taşımacılığını katmak için çalışmalar var. Özellikle Avcılar gibi, İstanbul'un uzak bölgelerine yeni hatlar açarak. Özellikle raylı sistemlerle entegrasyonu önemsiyoruz. Böylelikle bireysel taşımacılığı İstanbul için azaltabiliriz. Ulaşımda iki unsur var süre ve bütçe. İnsanlar en hızlı ve en ekonomik neresi olacaksa onu tercih ediyorlar" dedi. Pandeminin toplu ulaşıma etkisini değerlendiren Dedetaş, "Pandemi, birtakım yolculuk alışkanlıklarını değiştirdi. Konu, zirvenin de gündeminde. Tüm araçların elektrikli olması toplu ulaşımı nasıl etkileyecek? burada bir paradoks var. Yüzde 85-90 geri dönüş var. Pandemi öncesi yolculukları yakalamada yüzde 10-15 geriye düştük" diye konuştu.

İETT'YE ULUSLARARASI TOPLU TAŞIMA ÖDÜLÜ

UITP birliğindeki Otobüs Komite Başkan yardımcılığına seçilen İETT Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Pınar Mutlu da "UITP, İETT için önemli bir kurum. Başkan yardımcısı olarak seçildim. Dünyadaki örnekleri görmek paydaşlarla bir araya gelmek yeni vizyon kazanmak açısından çok önemli. Yeni dönemde daha aktif rol alacağımızı düşünüyorum. Biliyorsunuz İstanbul'da metro ağı gelişiyor. Ancak otobüsü olan ihtiyaç hiç bitmiyor. Metro olsa da otobüs her yerde olmak zorunda. O yüzden yeni dönemde de otobüs ağırlıklı projelerimiz devam edecek" dedi. Zirvede aldıkları ödülle ilgili de bilgi veren Mutlu, "M4 Metrosuna entegre, Tuzla -Maltepe arasındaki hatlarımızda yaklaşık 120 araçla hizmet veriyorduk. Burada bir optimasyon çalışması yaptık ve araçların neredeyse 3'te 1'ini keserek başka bölgelerde değerlendirdik. Bu hem yaptığımız kilometreyi azaltmak hem metro entegrasyonunu sağlamak açısından önemliydi. Bununla jüri özel ödülünü kazardık. O araçları da İstanbul'un farklı bölgelerinde değerlendirdik" diye konuştu. Pandemi döneminin etkisiyle ilgili bilgi veren Mutlu, "Pandemi döneminde çok büyük zorluklar yaşasak da vatandaşların en iyi hizmet alması için çalışmalar yaptık. Yeni dönemde de metro sayısı artsa da metroyu destekleyecek projeleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

METROBÜS YOLCUSU BİR MİLYONU AŞTI

Metrobüste yolcu artışının sürdüğünü ifade eden Mutlu, "Yolcu sayısında bir milyonu aştık. Bir milyonu aşan yolcuyu taşımak çok önemli. Geçen yıl UITP'nin zirvesinde, bu kadar otobüsle ve sıklıkla hizmet verilmesine inanamadılar. Metrobüs kapalı bir sistem, otobüs sayısını arttığınız zaman konvoy oluşuyor. Düşük kapasiteli araçlar yerine yüksek kapasiteli araçlarla sistemi destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.