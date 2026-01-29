Haberler

İspanya, AB'nin İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü listesine alma kararını destekleyecek

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, AB ülkelerinin İran Devrim Muhafızları ordusunu terör örgütü listesine alma kararını destekleyeceklerini açıkladı. Albares, İran'a karşı tüm yaptırımları desteklediklerini belirtti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin İran Devrim Muhafızları ordusunu terör örgütü listesine alma kararına destek vereceklerini açıkladı.

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin haberine göre Albares, Brüksel'deki Dışişleri Konseyi toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Albares, İspanya'nın İran'a karşı tüm yaptırımları desteklediğini hatırlatarak, bunun "Devrim Muhafızları'nın terör örgütleri listesine alınmasını içeren yaptırımları" da kapsadığını ifade etti.

İspanya'nın en başından beri "tüm İranlıların ifade özgürlüğüne ve barışçıl gösteri özgürlüğüne" saygı gösterilmesini talep ettiğini belirten Albares, "herhangi bir idamın İspanya ve Avrupa için gerçek bir kırmızı çizgi olacağı" uyarısında bulundu.

AB'nin İran Devrim Muhafızlarına yönelik tutumu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi AB ülkelerinin İran Devrim Muhafızları ordusunu terör listesine alma konusunda anlaşacağını umduğunu söylemişti.

Kallas, toplantıda Orta Doğu başlığı altında ise öncelikle İran'a yeni yaptırımlar konusunun ele alınacağını belirterek, "Listeye yeni yaptırımlar ekliyoruz ve İran Devrim Muhafızları ordusunu terör listesine alma konusunda da anlaşmaya varacağımızı umuyorum. Bu onları El Kaide, Hamas ve DEAŞ ile aynı konuma getirecektir. Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz." diye konuşmuştu.

