İspanya Hükümeti, Küresel Sumud Filosu'na Uyarıda Bulundu

Güncelleme:
İspanya azınlık sol koalisyon hükümeti, Küresel Sumud Filosu'na, İsrail'in ablukasını aşmamak için deniz yolunu tercih etmeleri konusunda 'yüksek riskli bölgeye girmeyin' tavsiyesinde bulundu.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, insani yardım koridoru açmak ve İsrail'in ablukasını kırmak için deniz yoluyla Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'na "yüksek riskli bölgeye girmeyin" çağrısında bulundu.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, hükümet, Küresel Sumud Filosu'na İsrail askerlerinin olası müdahalesine karşı "yüksek riskli bölge" olarak adlandırılan deniz sınırına girmemesi tavsiyesinde bulundu.

İspanya Başbakanlık kaynakları, " Hükümet, mevcut koşullar altında filonun yasak bölgeye girmemesini şiddetle tavsiye ediyor çünkü bunu yapmak kendi güvenliğini ciddi şekilde riske atacaktır. Filonun misyonu takdire şayan ve meşrudur ancak üyelerinin hayatları her şeyden önce gelmelidir." ifadelerini kullandı.

Aynı kaynaklar ayrıca, İspanya'nın bölgeye gönderdiği askeri geminin, "gerektiğinde kurtarma operasyonları yürütmek üzere operasyonel menzil içinde olduğunu ancak mürettebatının ve filonun fiziksel güvenliğini riske atacağı için İsrail ordusu tarafından belirlenen yasak bölgeye giremeyeceğini" belirtti.

Gazze'ye doğru yoluna devam eden ve yaklaşık 40 tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu, son olarak Gazze'ye 120 deniz mili uzaklıkta olduğunu duyurmuştu.

