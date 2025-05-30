İspanya Hükümeti, İsrail'in Yasa Dışı Yerleşim Onayını Kınadı

İspanya Hükümeti, İsrail'in Yasa Dışı Yerleşim Onayını Kınadı
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İspanya dışişleri, İsrail'in Batı Şeria'da uluslararası hukuka göre yasa dışı olan 22 yeni yerleşim birimine onay vermesini kınadı. Açıklamada, bu durumun iki devletli çözümün uygulanabilirliğini zayıflattığı ve barışa tehdit oluşturduğu ifade edildi.

İspanya hükümeti, İsrail hükümetinin, işgali altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuka göre yasa dışı olan 22 yeni yerleşim birimine onay vermesini kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Hükümet, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da uluslararası hukuka göre yasa dışı olan 22 yeni yerleşim birimine onay vermesini kınıyor ve mülteci kampları da dahil olmak üzere, bu bölgedeki askeri saldırının yoğunlaşmasından derin üzüntü duyduğunu belirtiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu yerleşim birimlerinin yasa dışı olmasının yanı sıra "iki devletli çözümün uygulanabilirliğini zayıflattığı ve barışa tehdit oluşturduğu" vurgulanan açıklamada, "İsrailli Peace Now örgütünün raporuna göre, İsrail hükümeti tarafından dün onaylanan 22 yerleşim biriminden 9'u yeni kurulan yerleşim birimleri. Son yıllarda izinsiz yerleşim yeri veya çiftlik olarak kurulan 12 tanesi bu kararla yasal hale getirilecek. Bir diğeri ise daha büyük bir yerleşim biriminin içindeki mahalle olarak değerlendirilecek ve bağımsız bir varlık olarak tanınacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'da barışın sağlanması için başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze ve Batı Şeria'yı kapsayan egemen bir Filistin devletinin kurulması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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