İspanya Hükümeti, İsrail'in UNIFIL'e Yönelik Saldırısını Kınadı

İspanya hükümeti, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef alan saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, İsrail'in UNIFIL birliğine yakın bir yerde düzenlediği, UNIFIL personelinin güvenliğini tehdit eden ve görevini yerine getirmesini engelleyen saldırıyı şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Tüm tarafların UNIFIL personelinin ve tesislerinin güvenliğini garanti altına alması gerektiği kaydedilen açıklamada, " İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermesini temenni etmekteyiz. İspanya, Lübnan'ın istikrarına ve 1701 sayılı kararın tam olarak uygulanmasına olan sarsılmaz bağlılığını yinelemektedir." değerlendirmesi yer aldı.

UNIFIL'in Telegram hesabından yapılan paylaşımda, 2 Eylül'de UNIFIL'ın Lübnan'ın güneyinde yol temizleme çalışması yaptığı sırada İsrail ordusunun, barış gücü personeli yakınına 4 el bombası attığı ve bunun 27 Kasım 2024'te uygulamaya konulan ateşkes anlaşmasından bu yana "en ciddi saldırılardan biri" olduğu belirtilmişti.

Paylaşımda, İsrail ordusunun attığı el bombalarından birinin BM personelinin 20 metre, diğer üçünün ise 100 metre uzağına düştüğü, dronların daha sonra Mavi Hattın güneyine döndüğü kaydedilmişti.