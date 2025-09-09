Haberler

İspanya Hükümeti, İsrail'in Katar'daki Saldırısını Kınadı

İspanya, İsrail'in Hamas müzakere heyetine yönelik Doha'daki hava saldırısını şiddetle kınayarak, uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekti ve bölgede istikrar çağrısında bulundu.

İspanya hükümeti, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını şiddetle kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İspanya hükümeti, İsrail'in Katar topraklarını bombalamasını şiddetle kınıyor. Bu saldırı, Katar'ın toprak egemenliğinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

" İspanya, bölgesel istikrarın korunması için itidal ve uluslararası hukuka saygı, şiddetin derhal sona erdirilmesi ve diplomatik müzakerelere geri dönülmesi çağrısını yineliyor. İspanya, Orta Doğu'da istikrara olan bağlılığını yineliyor ve bölgesel istikrar için ortaklarıyla çalışmaya devam edecek."

İsrail savaş uçakları Katar'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya bugün bir hava saldırısı düzenlemişti.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, saldırıda Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.

Öte yandan İsrail basını Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil El-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
