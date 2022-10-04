İspanya hükümeti, 2023'te savunma bütçesini yüzde 25,8 artıracak

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin açıkladığı 2023 yılı bütçesine göre savunma politikaları harcamalarının bir yıl öncesine göre yüzde 25,8 artırılacağı bildirildi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin açıkladığı 2023 yılı bütçesine göre savunma politikaları harcamalarının bir yıl öncesine göre yüzde 25,8 artırılacağı bildirildi.

Bakanlar Kurulu'nda bugün kabul edilip meclise gönderilen 2023 bütçesinde, bu yıl 9 milyar 791 milyon avro olan savunma politikaları harcamalarının yüzde 25,8'lik artışla 12 milyar 317 milyon avroya çıkarılacağı görüldü.

Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, Başbakan Pedro Sanchez'in haziran ayında Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'nde, "2027-2029 dönemine kadar savunma harcamalarının bütçenin yüzde 2'sine çıkartılacağına" ilişkin verdiği sözün tutulması yolunda bir adım atıldığını söyledi.

Savunma Bakanlığı bütçesinin yüzde 6,5 (Avrupa Birliği fonlarıyla birlikte yüzde 8,4), Silahlı Kuvvetlerin modernleştirilmesine ilişkin kurulan Özel Silahlanma Programlarının yüzde 70 (4 milyar 900 milyon avro) artacağı kaydedildi.

İspanya'da şimdiye kadar bilinen en yüksek bütçeyi (198 milyar 211 milyon avro) açıklayan hükümet, dış politika ve uluslararası iş birliği harcamalarını ise 2 milyar 426 milyon avro ile yüzde 7,6 artırdı.