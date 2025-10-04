İspanya, Hamas'ın Ateşkes Planını Barışa Atılmış Adım Olarak Değerlendirdi

İspanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planına Hamas'ın verdiği yanıtı "barışa doğru atılmış bir adım" olarak değerlendirdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas'ın ABD barış planını kabul etmesi, barışa doğru atılmış bir adımdır. İspanya, tarafları şiddete son verme konusunda kararlı olmaya çağırmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "İspanya hükümeti, Katar ve Mısır'ın ateşkes anlaşmasına varmak için gösterdiği arabuluculuk çabalarını takdir etmektedir. Gazze'de uzun süredir devam eden şiddet ve acılara son vermek, rehineleri serbest bırakmak ve büyük miktarda insani yardımın bölgeye girişini sağlamak için kesin bir ateşkese acilen ihtiyaç duyulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İspanya hükümeti adına yapılan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "İspanya, iki devletli çözümün etkili bir şekilde uygulanması temelinde Orta Doğu'da kalıcı barış sağlama çabalarına verdiği desteği yinelemekte ve bölgesel istikrar için ortaklarıyla çalışmaya devam edecektir." denildi.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.