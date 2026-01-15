İspanya, Türkiye, Katar ve Mısır'ın Gazze'deki çabalarını takdir ettiğini açıkladı

İspanya, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçilmesiyle ilgili çabalarından dolayı Türkiye, Katar ve Mısır'ı takdir ettiğini açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılı yazılı açıklamada, " İspanya, Gazze'de barış için uluslararası çabalara olan bağlılığını kararlılıkla sürdürmektedir ve arabulucu ülkeler Türkiye, Katar, ve Mısır'ın, iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin New York Deklarasyonu ile birlikte adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın yolu olan barış planının uygulanmasını ilerletme konusundaki kararlılıklarını takdir etmektedir." denildi.

Açıklamada, Gazze'yi idare edecek Filistinli Teknokrat Komite'nin kurulmasının "barış planının ikinci aşamasının tam olarak uygulanmasına yönelik olumlu bir gelişme olduğu ve istikrara katkıda bulunacağı" belirtildi.

Hükümetin, "komitenin Gazze'deki insani felaketin hafifletilmesini kolaylaştıracak ileriye dönük bir adım olacağına inandığı" dile getirilen açıklamada, "İspanya hükümeti, barış yolundaki tek ortağımız olan Filistin Ulusal Yönetimi'ne olan güçlü desteğini yeniden teyit etmekte ve bu geçiş aşamasındaki temel ve vazgeçilmez rolünü yinelemektedir." ifadeleri yer aldı.