İspanya-Fransa sınırındaki orman yangını kontrol altına alındı

İspanya ile Fransa sınırı arasındaki dağlık alanda çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı açıklandı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin Girona kentine bağlı Portbou ilçesinde 16 Nisan'da başlayan ve Fransa sınırına kadar yayılan yangının itfaiye ve Sivil Koruma'ya bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığı bildirildi.

Katalonya özerk yönetimi yetkililerinden verilen bilgiye göre yangın, Macizo de Albera Doğal Koruma Alanı'nın da içinde olduğu 100 hektarlık alanda hasara yol açtı.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasına rağmen çalışmaların devam etmesi sebebiyle tedbir amacıyla bölgedeki bazı kara ve demir yollarının geçici olarak ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

İspanya'da mart ayının ortasında ilk olarak Valensiya, ardından Asturias bölgelerinde çıkan ve 40 bin hektardan fazla alanı etkileyen orman yangınları sonrasında uzmanlar ve hükümet, yaz öncesinde orman yangınlarına karşı uyarılarını artırdı.