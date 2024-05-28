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İspanya, Filistin'i resmen tanıdı

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İspanya Hükümeti, Filistin'i resmen tanıdığını duyurdu. İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler arasına katıldı.

- İspanya, Filistin'i resmen tanıdı

MADRİD - İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, İspanya'nın Filistin'i resmen tanıdıklarını duyurdu.

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin başkent Brüksel'deki İspanya Büyükelçiliğinde 27 Mayıs'ta bir araya gelmiş, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenlemişti. İspanya kabinesi bugün, kararı görüşmek üzere toplandı. İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında İspanya'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu. Alegria, kabinenin Filistin Devleti'ni tanımak için "önemli bir karar" aldığını ve bunun İsrailliler ile Filistinlilerin barışa ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla yapıldığını söyledi.

İspanya, İrlanda ve Norveç ilk olarak 22 Mayıs'ta yaptıkları açıklamada Filistin Devleti'ni bugün tanıyacaklarını açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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