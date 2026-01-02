İspanya, Gazze'de kalıcı barış ve Batı Şeria'da şiddetin sona ermesi için desteğini yineledi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüşmesinde, İspanya'nın Gazze'de kalıcı bir barış ve Batı Şeria'da şiddetin sona ermesi yönündeki desteğini yinelediğini açıkladı.

Albares, ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi X'ten Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanı, "Gazze'de kalıcı bir barış ve Batı Şeria'daki şiddetin sona ermesi için tam desteğimi ilettim. İspanya, Filistin Yönetimi'nin mali sürdürülebilirliğini ve reform planını desteklemek için çalışmaya devam edecektir. İsrail tarafından alıkonulan vergiler iade edilmelidir. Yerleşim genişlemesi durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insani durumu "felaket" olarak tanımlayan Albares, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşlarının engellenmesi kabul edilemez. Bu, durumu daha da kötüleştiriyor. UNRWA (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) ve BM'ye bağlı diğer kuruluşlar, Gazze ve Batı Şeria'da özgürce çalışabilmelidir. Gazzelilerin kendi topraklarında bir geleceğe sahip olmaları için yeniden yapılanmaya katılacağız."