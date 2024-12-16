İspanya düzensiz göçmenler için artık 'transit' değil, 'hedef' ülke oldu

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinde göçmenlerden sorumlu Devlet Sekreteri Pilar Cancela Rodriguez, göçmenlerin son iki yıldır İspanya'yı artık transit değil kalıcı olarak hayatlarını sürdürdükleri bir ülke olarak gördüğünü söyledi.

Kuzey Afrika'dan İspanya'ya doğru gelen düzensiz göçmenlerin sayısında rekor artışın görüldüğü İspanya'da göçmen sorunu siyasi tartışmaların başında gelmeye devam ediyor.

Resmi rakamlara göre, bu yıl (1 Ocak ile 30 Kasım arasında) Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya toplam 59 bin 122, 2023'ün tamamında 57 bin 26, 2022'de 32 bin 92, 2021'de 48 bin 576 ve 2020'de 41 bin 603 düzensiz göçmen geldi.

Son yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi İspanya'da da yükselen aşırı sağın tüm söylemlerine karşın sol koalisyon hükümeti göçmen politikasını savunmayı sürdürüyor.

Koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) son dört dönemdir milletvekili seçilen ve 2023'ten bu yana göçmenlerden sorumlu Devlet Sekreteri olan Rodriguez, göçmen sorununu aralarında AA muhabirinin de olduğu Madrid'de bir grup yabancı gazeteciye değerlendirdi.

İspanya'nın göçmenlere ihtiyacı var

"1,5-2 yıl öncesine kadar İspanya göçmenler için transit bir ülkeydi ama artık kalmak için geliyorlar." diyen Rodriguez, bunda İspanya'nın ekonomik büyümesinin ve istikrarının etkili olduğunu savundu.

İspanya'da düzensiz göçmenlerin çalışma ve oturma izni almalarını kolaylaştıran düzenlemeyle 2022'den bu yana yaklaşık 300 bin kişinin yasal duruma geçtiği bilgisini veren Rodriguez, sığınma talepleri gibi diğer verilere de bakıldığında hepsinin "İspanya'nın göçmenler için transit ülke olmaktan çıkıp son varış ülkesi haline geldiğine işaret ettiğini" söyledi.

Rodriguez, "Göç, küresel bir gerçek ve dönemlik bir şey değil. Sadece İspanyollar yeterli değil, işçi açığımızı kapatmak ve inşa ettiğimiz mevcut yaşam şeklini korumak için göçmenlere ihtiyacımız var. Onları nüfus ve ekonomik büyüme açısından bir fırsat olarak görmeliyiz." diye konuştu.

"Avrupa ne tür bir sosyal dayanışma ve insan hakları istediğini kendinde sorgulamalı"

İspanya hükümetinin göçmenleri "pozitif bir değer" olarak gördüğünü kaydeden Rodriguez, "Göçmenlerin İspanya'ya kültürel, ekonomik ve sosyal katkısı oldu. Bu konuda becerikli ve bilge olmamız lazım. Avrupa Birliği'ndeki (AB) diğer ülkelerden farklıyız. Göçmenler için kullanılan sosyal barınma merkezlerimiz, birlikte yaşamı destekleyen, insan haklarına saygılı ve itibarlı. Biz, düzensiz göçmenleri bir suçlu olarak görmüyoruz." şeklinde konuştu.

Rodriguez, "Aslında Avrupa'nın büyük çoğunluğunun yabancı işçiye ihtiyacı var. Avrupa ne tür bir sosyal dayanışma ve insan hakları istediğini kendinde sorgulamalı." ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde Almanya ve Fransa'nın sınır kontrol politikalarını değiştirdiğini belirten Rodriguez, İtalya'nın ülkesindeki düzensiz göçmenleri Arnavutluk'ta inşa ettirdiği tesislere gönderme girişimini eleştirdi.

Aşırı sağ göçmen politikasını korku ve güvensizlik üzerine kuruyor ama istatistikler onları haksız çıkarıyor

Rodriguez, İspanya'da ve Avrupa'da aşırı sağın göçmen konusunu "korku ve güvensizlik politikası üzerine kurduğunu ancak istatistiklerin onları haksız çıkardığını" vurgulayarak, siyasi tartışmaları 7 yıl sürse de geçen mayıs kabul edilen Avrupa Birliği Göç ve İltica Paktı'nın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Geçmiş yıllara nazaran İspanya'ya bu yıl rekor sayıda düzensiz göçmen gelmesini Afrika'da Sahel ülkelerindeki siyasi istikrarsızlığa, silahlı grupların şiddetine, terörizme ve iklim değişikliği sorununun daha belirgin hale gelmesine bağlayan Rodriguez, bunu önlemek için AB ve göçün geldiği 3. ülkelerle stratejik anlaşmalar yapmanın önemli olduğunu ifade etti.

"İspanya'da göçmenler için 3 bin sosyal merkez var"

Devlet Sekreteri Rodriguez, "Bizi ayıran en büyük özellik insan haklarına bakış açımız. Biz açık sınır politikası olsun demiyoruz. Ama kapsayıcı entegrasyon bir değerdir. İspanya'da mevcut durumda göçmenlere ayrılan 3 bin kadar sosyal merkez var. Göçmenlerin özgür bir şekilde toplumda yer almalarını, hayatlarını sürdürmelerini istesek de hem iyi hem de kötü örnekler var. Maalesef yabancı olmaya, ayrımcılığa maruz kalmaya devam ediyorlar. Bu büyük bir meydan okuma ve normalleştirmeye girmemiz lazım." dedi.

Geçmiş yıllardan farklı olarak son dönemlerde İspanya'ya gelen kadın ve çocuk düzensiz göçmen sayısında artış olmasının dikkati çektiğini vurgulayan Rodriguez, bu yıl içinde İspanya'ya gelen düzensiz göçmenlerin yaklaşık yüzde 17'sinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu kaydetti.

Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göçmen Bakanlığı verilerine göre, düzensiz göçmenler arasındaki refakatsiz çocukların sayısı bu yılın ilk 11 ayında 8 bin 499 oldu. Refakatsiz çocuk sayısı 2023'te 8 bin 700, 2022'de 3 bin 378, 2021'de 4 bin 291 ve 2020'de 4 bin 567 idi.

İspanya'ya gelen düzensiz göçmenlerin çoğunluğu Müslüman

Rodriguez, İspanya'ya gelen düzensiz göçmenlerin büyük çoğunluğunun Müslüman olmasına yönelik bir soruya ise şu cevabı verdi:

???????"Çok kültürlülüğe, birlikte yaşamın kurallarına saygı gösterilmesi gerekir. Kimse göç ettiğinde kimliği bırakmak, alışkanlıklarını terk etmek zorunda değildir. Biz, Müslümanların burada özgürce yaşamalarını istiyoruz. Sosyal merkezlerde bazı programlar uyguluyoruz. Ramazan gibi özel günlerde iftar gibi dini etkinliklerini yapmalarına yardımcı oluyoruz. Kültür çatışması değil entegrasyon öne çıkarılmalıdır. Nefretin çok direkt olduğu ve kullanımının arttığı bir dönemdeyiz. Bunu önlemek için çalışılmalı."