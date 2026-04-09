İspanya, Tahran'daki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı

( ANKARA ) - İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'i, dün Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarıyla uluslararası hukuku ve Orta Doğu'da sağlanan iki haftalık ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Albares İspanya'nın bölgede barışa katkı sağlamak amacıyla Tahran'da büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu.

Albares, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tahran'daki büyükelçimize görevine geri dönmesi, büyükelçiliğimizi yeniden açması ve İran'ın başkentinden de dahil olmak üzere barış çabalarına katılmamız için talimat verdim" ifadelerini kullandı. Albares, daha sonra İspanya parlamentosunun alt kanadında milletvekillerine yaptığı konuşmada da "Dün İsrail'in ateşkesi hiçe sayarak ve uluslararası hukuku ihlal ederek Lübnan'a yüzlerce bomba attığını gördük" dedi.

İsrail'den tepki

Albares'in açıklamalarına İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İran yönetimi için, "terör rejimi" ifadesini kullanan Saar Tahran'ın"protestocuların ve siyasi muhaliflerin idamlarını yeniden başlattığını" ileri sürdü. Saar "İspanya ise Tahran'daki büyükelçiliğini yeniden açıyor. El ele. Hiç utanmadan. Sonsuz bir utanç" ifadelerini kullandı.

