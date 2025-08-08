İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Gazze İşgali Kınaması

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal planına onay vermesini sert bir şekilde kınadı.

Albares, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri işgalini artırma kararını şiddetle kınıyoruz. Bu, daha fazla yıkıma ve acıya yol açacaktır. Kalıcı bir ateşkes, acil ve büyük çaplı insani yardım akışı ve tüm rehinelerin serbest bırakılması acilen gereklidir." ifadelerini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares ayrıca, "Bölgede kesin barış ancak gerçekçi ve yaşayabilir bir Filistin Devleti de dahil olmak üzere iki devletli bir çözümün kurulmasıyla sağlanabilir." görüşünü bir kez daha dile getirdi.