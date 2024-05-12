İspanya Dışişleri Bakanı İsrail'i Kınadı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'i Refah'taki saldırılarından dolayı kınayarak, buna son vermesini istedi.

Albares, X hesabından yaptığı açıklamada, "Binlerce Filistinlinin tahliyesi kabul edilemez. Refah'taki askeri operasyon durdurulmalı ve daha ciddi bir insani krizin yaşanması önlenmelidir. Uluslararası insani hukuka uyulmasını, sivillerin korunmasını ve insani yardıma erişimi talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Refah'taki binlerce Filistinli göç ediyor

İsrail ordusunun, bölgenin boşaltılması yönündeki tehditlerinin ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde binlerce Filistinli göç etmeye başlamıştı.

Daha önce Gazze'nin kuzey bölgelerindeki saldırılar nedeniyle "güvenli bölge" ilan edilen Refah'a gelip buralarda çadırlarda kalan binlerce Filistinli çadırlarını Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerine taşıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgeler listesini genişletmesinden 300 bin Filistinlinin etkilendiğini duyurdu.

UNRWA, İsrail'in, uluslararası tüm uyarılara rağmen başlattığı Refah kentine yönelik kara saldırısının ardından 150 bin Filistinlinin kentten göç ettiğinin tahmin edildiğini açıkladı.