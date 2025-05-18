İspanya Dışişleri Bakanı Albares'ten Gazze'ye Sert Kınama

İspanya Dışişleri Bakanı Albares'ten Gazze'ye Sert Kınama
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Gazze'deki artan şiddeti kınayarak düşmanlıkların durdurulması çağrısında bulundu. 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, Filistin halkının barış ve umut içinde yaşama hakkına vurgu yaptı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Gazze'ye yönelik artan şiddetini sert dille kınayarak, düşmanlıkların derhal ve kesin olarak durdurulmasını istedi.

Albares, X hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde Gazze'de düzenlenen saldırılarda 200'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi kesinlikle kabul edilemez. Gazze'deki durum kritik, yıkıcı ve son derece insanlık dışıdır. Şiddetin tırmanmasını kesin bir dille kınıyorum." ifadelerini kullandı.

"Düşmanlıkların derhal ve kesin olarak durdurulmasını talep ediyorum. Filistin halkının barış ve umut içinde yaşama hakkı vardır." diyen Albares, İspanya'nın dış politikasının adil ve kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu olarak iki devletli çözümün uygulanması yönünde çalıştığını hatırlattı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de 17 Mayıs Cumartesi günü Bağdat'ta yapılan 34. Arap Ligi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Filistin gözlerimizin önünde kanıyor. Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan hiçbir şey Avrupa ve dünyanın geri kalanı tarafından görmezden gelinemez." demişti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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