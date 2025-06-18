İspanya Dışişleri Bakanı Albares'ten Avrupa Birliği'ne İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

MADRİD, 17 Haziran (Xinhua) -- İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Gazze'de devam eden saldırıları sona erdirmek için Avrupa Birliği'ne İsrail'e silah ambargosu uygulama çağrısında bulundu.

Salı günü Bloomberg televizyonuna verdiği demeçte, İsrail'in dünyadaki en büyük ticaret ortağı olan AB'nin sahip olduğu önemli nüfuza dikkat çeken Albares, "savaş devam ettiği sürece AB ortaklarının İsrail'e silah satmaması için bu ülkeye silah ambargosu uygulanması gerektiğini" söyledi.

Gazze'deki durumu açıkça eleştiren ve iki devletli çözümü kararlılıkla savunan Albares, mayıs ayında Avrupa, Müslüman ülkeler, Brezilya ve uluslararası kuruluşlardan dışişleri temsilcilerinin katıldığı uluslararası bir toplantıda Gazze'yi "insanlığın kanayan yarası" diye nitelendirmişti.

Kısa süre önce başlayan İsrail-İran çatışmalarına da değinen Albares, iki tarafın da gerilimi azaltması çağrısında bulundu. Albares, "An itibarıyla İsrail ve İran arasında bombalar ve füzelerin kullanıldığı gerilimi düşürmeli ve İran'ın nükleer programıyla ilgili tüm konuların uygun şekilde çözüme kavuşturulup ülkenin diplomatik müzakereler yoluyla nükleer silahlardan uzaklaşmasını sağlamalıyız" dedi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin açıkladığı verilere göre İsrail'in 18 Mart'ta yeniden başlattığı yoğun saldırılarda bugüne kadar en az 5.139 Filistinli hayatını kaybetti, 16.882 kişi de yaralandı. Böylece İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 55.432'ye, yaralıların sayısı ise 128.923'e çıktı.

Açıklanan resmi verilere göre İsrail'in 13 Haziran'da İran'a düzenlediği ani saldırılarla başlayan gerilimde İran'da en az 244, İsrail'de ise 24 kişi hayatını kaybetti.