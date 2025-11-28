Haberler

İspanya Dışişleri Bakanı Albares: İki Devletli Çözüm Kalıcı Barış İçin Gereklidir

Güncelleme:
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Akdeniz için Birlik Forumunda yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin'de kalıcı barış için iki devletli çözümün önemli bir yol gösterici olduğunu belirtti. Albares, Filistin yönetiminin süreçte hazır bulunmasının gerekliliğini vurguladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail ve Filistin'de kalıcı barış için "iki devletli çözümün" yol gösterici olacağını belirtti.

Akdeniz için Birlik 10. Bölgesel Forumu, 27 Avrupa Birliği (AB) ve 16 Akdeniz'e kıyısı olan toplam 43 üye ülkenin Dışişleri Bakanlıkları temsilcilerinin katılımıyla İspanya'nın Barselona kentinde yapıldı.

Forumda konuşan Albares, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın ancak iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Filistin yönetiminin tüm süreç boyunca hazır bulunması gerektiğini söyleyen Albares, "Bu kadar acıya son vermenin ve kalıcı bir barış inşa etmenin zamanı geldi. Bir nebze olsun barışa kavuştuk. ABD barış planı ve onu destekleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararı, iki devletli çözümün uygulanmasında yol gösterici niteliktedir. Bu, tüm Orta Doğu halklarına barış ve güvenliği yeniden sağlayabilecek tek alternatiftir." diye konuştu.

Albares ayrıca Akdeniz için Birlik'in toplantılarına iki yıl aradan sonra ilk kez resmi bir temsilciyle (İsrail'in Madrid Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dana Erlich) katılan İsrail'in, bu forumda Filistinli diplomatlarla bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Safedi, İsrail'in uluslararası hukuk tanımazlığını ve cezasız kalmasını eleştirdi

Toplantıda söz alan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'in "uluslararası hukuku tanımayı reddetmesine ve cezasız kalmasına" tepki gösterdi.

"Hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmaya devam edemeyiz." diyen Safedi, Filistinlilere karşı apartheid rejiminin kurulmasını asla kabul etmeyeceklerini, iki devletli bir çözüm arayışının süreceğini kaydetti.

Diğer yandan Safedi ve Albares, "İsrail'in, Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini" belirtti.

Forumda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay temsil etti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
