İspanya Dışişleri Bakanı Albares'e göre, Rusya-Ukrayna Savaşı uzun sürecek - Haberler

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İspanya Dışişleri Bakanı Albares'e göre, Rusya-Ukrayna Savaşı uzun sürecek

AA - Şenhan Bolelli - Güncel
İspanya Dışişleri Bakanı Albares'e göre, Rusya-Ukrayna Savaşı uzun sürecek

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzun sürmesini öngördüğünü söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın uzun sürmesini öngördüğünü söyledi.

Albares, basına yaptığı açıklamada, " Ukrayna'nın işgali krizinin uzun sürmesi bekleniyor. Rusya'nın diyalog arzusunda olmamasından dolayı krizin sona ermesi, Rus askerlerinin ülkelerine geri dönmesi maalesef çok uzak gözüküyor." dedi.

NATO'nun hangi ülkeyi üye yapıp yapmayacağının Rusya ile müzakere edilemeyeceğini kaydeden Albares, "Uluslararası toplum, bazı meseleler müzakere edilemeyecek olsa da Rusya ile konuşmayı ve müzakere etmeyi bekliyor." ifadesini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanı, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkının "haksız ve yasa dışı saldırılara karşı, ülkelerinin bütünlüğünün korunması konusunda cesaret ve alçak gönüllülük gösterdiğini" vurguladı.

AA / Şenhan Bolelli - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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