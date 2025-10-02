İspanya Dışişleri Bakanı Albares'den İsrail'e Çağrı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısında yasa dışı alıkoyduğu İspanyol vatandaşlarını derhal serbest bırakmasını istediklerini açıkladı.

Bakan Albares, İspanya devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, Küresel Sumud Filosu'nda 65 İspanyol'un olduğunu söyledi.

İsrail'in filoya saldırısında yasa dışı alıkoyduğu İspanyol vatandaşlarına ilişkin, ellerinde net sayının olmadığını kaydeden Albares, "Filonun üyeleri İsrail'e hiçbir tehdit teşkil etmiyorlar, yasa dışı herhangi bir eylem gerçekleştirecek hiçbir düşmanlıkları da yok. Bu yüzden kesinlikle hiçbir şeyle suçlanmamalılar. Şu anda öncelik, uluslararası sularda masum bir şekilde geçiş haklarını kullandıklarından derhal serbest bırakılmalılar ve İspanya'ya dönmeleridir." ifadelerini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanı, filodaki İspanyol vatandaşlarını kastederek "Onlara karşı haksız ve asılsız suçlamaları kabul etmeyeceğim." dedi.

Filodaki İspanyolların "yalnızca dayanışma içinde olan barışçıl vatandaşlar olduğunu" belirten Albares, tam diplomatik ve konsolosluk korumasına sahip olduklarını vurguladı.

Albares, İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı'nın da İsrail'in saldırısıyla ilgili nota verilmek üzere Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

İsrail, İspanya'nın Filistin Devleti'ni resmen tanımasının ardından, Mayıs 2024'ten bu yana bu ülkede büyükelçi düzeyinde temsil edilmiyor.