İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AB'den İsrail'e Yaptırım Çağrısı Yaptı

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Jose Manuel Albares, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında İsrail'e karşı yaptırım uygulanmasını istedi. Albares, ortaklık anlaşmasının askıya alınması ve silah ambargosu gibi önlemleri savundu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında mevkidaşlarından İsrail'e karşı yaptırım uygulama konusunda cesaret göstermelerini isteyeceğini söyledi.

Brüksel'deki toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Albares, AB'deki mevkidaşlarından İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınmasını, silah ambargosu uygulanmasını ve İsrailli sorumlular için bireysel yaptırımlar isteyeceğini belirtti.

Albares, Gazze'deki soykırımına devam eden İsrail'e yaptırım uygulanması konusunda AB'nin cesaretli olması gerektiğini, aksi halde her şeyin başarısızlık olacağını savundu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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