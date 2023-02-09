İspanyol arama kurtarma ekibi askeri uçakla deprem bölgesine gönderildi Güncel Haberler İspanyol arama kurtarma ekibi askeri uçakla deprem bölgesine gönderildi İspanya'dan gelen 46 arama kurtarma ekibi ve 14 arama kurtarma köpeği, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağıyla Adıyaman'a gönderildi. İspanyol arama kurtarma ekibi askeri uçakla deprem bölgesine gönderildi İSTANBUL - İspanya'dan gelen 46 arama kurtarma ekibi ve 14 arama kurtarma köpeği, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağıyla Adıyaman'a gönderildi. İspanya'nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibi akşam saatlerinde İstanbul Havaalanı'na geldi. Buradan otobüslerle Atatürk Havalimanı'na getirilen İspanyollar, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Adıyaman'a gönderildi. Aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu ekipte, 14 tane hassas burunlu arama kurtarma köpeği bulunuyor. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş Adıyaman İspanya TSK 3. Sayfa Güncel Haberler

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