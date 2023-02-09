İSTANBUL-İSPANYA'DAN GELEN ARAMA KURTARMA EKİBİ DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLDİ
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KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonucu Türkiye'ye arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İspanya'dan İstanbul'a gelen 46 arama kurtarma ekibi ile 14 hassas burunlu arama köpeği Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağıyla Adıyaman'a gönderildi.
KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonucu Türkiye'ye arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İspanya'dan İstanbul'a gelen 46 arama kurtarma ekibi ile 14 hassas burunlu arama köpeği Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağıyla Adıyaman'a gönderildi.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İspanya'nın Sevilla, Valencia, Granada ve Almeria şehirlerinden İstanbul'a gelen 46 arama kurtarma ekibi ile 14 hassas burunlu arama köpeği gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Arama kurtarma ekipleri buradan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Adıyaman'a gönderildi.